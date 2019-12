Flickr met 1 TB opslagruimte bij gratis account

Een terabyte is iets meer dan 1000 gigabyte en dat is genoeg voor 40 jaar lang ieder uur een foto uploaden. De nieuwe opslagruimte is opmerkelijk. Veel harde schijven in nieuwe laptops en desktopcomputers hebben de capaciteit van 1 TB.

De nieuwe capaciteit werd bekend gemaakt op het blog van Flickr. Het blogbericht beschrijft ook een nieuw uiterlijk en enkele nieuwe eigenschappen van de fotosite.

Alleen voor nieuwe gebruikers

De nieuwe capaciteit is er alleen voor nieuwe gebruikers (nieuwe accounts). Fotografieliefhebbers en -professionals die al een Pro-account hebben reageerden op diverse fora niet allemaal positief. Zij lijken op dit moment nog minder opslagruimte te krijgen terwijl ze nota bene betalen voor de opslag. Als eigenaar Yahoo! het Flickr Pro-account handhaaft zal ze wel de voorwaarden van het Pro-account moeten aanpassen, om het Pro-account aantrekkelijk te laten blijven.

Bron: Flickr

Lees meer over foto's delen via internet.