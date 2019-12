Foto's delen via internet

Foto's delen gaat het snelst via sociale netwerken als Facebook en Twitter. Ze bieden de mogelijkheid om grote hoeveelheden foto's te uploaden. Daarnaast zijn er fotogerichte sites, zoals Flickr en Photobucket, speciaal bedoeld voor het delen van beelden. En niet te vergeten Picasa. Vijf sites om foto's te delen:

Foto's delen via Picasa-webalbum

Met Google Picasa 3 kunt u fotocollecties in een webalbum plaatsen en zo de foto's delen. U kunt hier standaard ongeveer 1000 opnames kwijt. Voor het uploaden kunt u de grootte van de afbeeldingen instellen, zodat het aantal groter of kleiner kan zijn. Handig is dat u de foto’s niet vooraf met een beeldbewerkingsprogramma hoeft te verkleinen. Picasa-webalbum doet dit automatisch voor u als u dat wilt. Met Picasa 3 kunt u overigens wijzigingen in een album op de harde schijf automatisch laten doorvoeren in uw internetalbum (synchroniseren).

Foto's delen viaFlickr

Flickr bevat een enorme hoeveelheid foto’s, gemaakt door zowel amateurs als professionals. Via trefwoorden (tagging) is er over elk denkbaar onderwerp beeldmateriaal te vinden. Flickr is ook erg geschikt als etalage van uw foto’s. In speciale gemeenschappen kunt u elkaars foto’s beoordelen.



Foto’s met geotags – de locatie is aan de foto toegevoegd- zijn te zien op een grote wereldkaart. Door te zoeken op ‘tag’ en plaatsnaam (bijvoorbeeld ‘Erasmusbrug’ en ‘Rotterdam’) zoomt u in en krijgt u een overzicht van de foto’s en locaties.



Foto’s delen op Flickr kan via bijvoorbeeld Facebook, Twitter of een weblog. Uploaden van foto’s kan via de pc, e-mail of smartphone.

Foto's delen viaPhotobucket

Bij Photobucket zijn foto’s en films tot 500 MB gratis te uploaden. Voor meer ruimte moet u bijbetalen. Foto’s delen kan op de website van Photobucket, net als bij Flickr. Er zijn inmiddels meer dan 8 miljard foto’s geüpload. Per onderwerp zijn er populaire en nieuwe foto’s te zien.



Photobucket wordt vaak gebruikt als opslagplaats voor foto’s. Gebruikers kunnen de foto’s direct plaatsen op hun weblog of in een forumbericht. Feitelijk wordt er dan gelinkt naar de webruimte op de Photobucket-site.

Foto's delen viaPanoramio

Panoramio koppelt foto’s aan plaatsen: het is een soort fotografische atlas. De dienst is gratis en u kunt er tot 2 GB aan foto’s kwijt. Panoramio

is van Google en wordt gebruikt om de fotolocaties in Google Maps en Google Earth te vullen. Het kan wel ruim een maand duren voordat een bij Panoramio geplaatste foto ook op Google Maps en Google Earth zichtbaar is. En er is geen garantie dat het gebeurt, zeker niet als er al voldoende afbeeldingen van een locatie aanwezig zijn.

Foto's delen viaSnapfish

Met Snapfish kunt u foto’s delen via een e-mail, een link en netwerksites als Facebook. Verschil met de andere fotodiensten is dat uw foto’s in een afgesloten omgeving staan. Om fotoalbums te bekijken, moet u vrienden en kennissen uitnodigen via e-mail.



Snapfish is vooral ook een afdrukcentrale voor fotoboeken. Uit onze test fotoalbums uit 2009 was het ‘klassieke fotoboek’ van Snapfish Beste uit de test. De dienst is gratis en u kunt onbeperkt foto’s uploaden. Maar als u een jaar lang geen fotoalbums bestelt, worden uw foto’s van de site gehaald.

