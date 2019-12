Getest: slechte outdoor camera

De Rollei Sportsline 100 is een eenvoudige outdoor camera die schokbestendig en waterdicht is. Het toestel presteert slecht op verschillende test-onderdelen.

De foto- en vooral de videokwaliteit krijgen in onze test een onvoldoende. Bij goed licht zijn de foto's van de Rollei nog wel een beetje scherp, maar bij minder licht holt de scherpte achteruit. De wazige foto's worden dan te geel of te rood. Ook zijn ze vaak wat donker en is ruis zichtbaar. De beeldstabilisatie is belabberd.

Trage slak

Het duurt een eeuwigheid voordat je een foto hebt gemaakt met de Rollei. En voordat de videostand is ingeschakeld, is je onderwerp allang buiten beeld. Ook op andere snelheidsonderdelen presteert het toestel erg matig.

Vlot bedienen is er ook niet bij. Zoomen doe je met 2 knoppen en dat gaat niet erg nauwkeurig. Alle instellingen moeten via het menu en er is maar één autofocusstand.

Het zoekerbeeld op het scherm is niet goed zichtbaar bij weinig licht. De kleuren zijn flets, hebben weinig contrast en er is ruis te zien. Het scherm lijkt wel van matglas en is onscherp.