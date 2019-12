Indrukwekkende compactcamera’s

Nieuws|Geavanceerde compactcamera’s zijn dit jaar duidelijk beter dan in 2013. Twee van de vier modellen in de test van december komen binnen in de top 3 van deze groep camera’s.

In de afgelopen twee jaar hebben we ruim 30 geavanceerde camera’s getest. Pas dit jaar kregen vier modellen een Testoordeel boven de 7,5. Twee daarvan zijn vers getest: de Canon PowerShot G7 X (€630) en de Leica V-Lux Type 114 (€1100).

De G7 X heeft betere fotokwaliteit dan de populaire RX100-serie van Sony en is goedkoper. De Sony Cyber-shot RX100 III (€800) is de laatste in die serie heeft een Testoordeel van 7,4. Voordeel ervan is de ingebouwde zoeker.

Niet goedkoop

De meeste mensen willen niet meer dan €300 uitgeven aan een fototoestel. Geavanceerde camera’s beginnen ongeveer bij die prijs. De top drie begint bij €600. Maar dan heb je een camera die echt goed is bij weinig licht. Door de grote sensor kun je er bijvoorbeeld ook portretten met een vage achtergrond mee maken.

Ook in automatische stand

Gewone compactcamera’s worden bijna niet meer verkocht. Wie naast zijn smartphone een camera koopt, wil wel iets bijzonders. Geavanceerde compactcamera’s zijn geschikt voor de gevorderde gebruiker, maar ook in automatische stand is de fotokwaliteit ronduit goed te noemen. De grote beeldsensor speelt daarbij een prominente rol.

