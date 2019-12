Eerste indruk|De Nikon Coolpix P7000 is een wat grotere compact camera die vooral gericht is op gevorderde gebruikers.

Wat is de Nikon Coolpix P7000?

De Nikon Coolpix P7000 is de opvolger van de P6000, die in augustus 2008 al op de markt kwam. Het is duidelijk een camera voor gevorderde gebruikers.

Zo probeert Nikon de gevorderde gebruiker te verleiden met een grotere sensor. Die presteert in principe beter bij weinig licht en heeft meer mogelijkheden voor een onscherpe achtergrond.

De sensor van de P7000 heeft een diagonaal van ongeveer 10 mm in plaats van de 7 mm die je normaal ziet bij compactcamera's. Het verschil met de sensoren van systeemcamera's is echter nog groot. Die zijn 22 tot 28 mm en daarmee kun je makkelijker een vage achtergrond maken.

Op basis van de sensorgrootte is de Nikon P7000 te vergelijken met de Canon Powershot G11, de Panasonic Lumix DMC-LX5 en de Samsung EX1

De Nikon P7000 heeft wat betreft uiterlijk ook wel wat weg van de Canon Powershot G11. Beide hebben bijvoorbeeld een optische zoeker. Ook De Nikon P7000 past niet in je broekzak, maar draag je aan een koord om je nek.

Vergeleken met de eerder genoemde camera's heeft de Nikon P7000 het grootste zoombereik (28-200mm=7,1x). De lichtsterkte van de lens is niet uitzonderlijk (1:2,8-5,6). Hoewel we al camera's hebben gezien met een 3,7 inch scherm, vinden we het 3 inch scherm groot genoeg. Tenslotte benadrukt Nikon ook de HD-filmopnamen (720p) van 30 beeldjes per seconde met stereo geluidsopname.

Bij de Nikon P7000 zijn verschillende accessoires te koop: een afstandsbediening met een bereik van 5 meter (€22), een lichtnetadapter EH-5a ( €80), een voedingsaansluiting EP-5A (€32) en een groothoekconverter (€110) met bijbehorende verloopring (€36). Lees de testresultaten van de Nikon Coolpix P7000

Nikon Coolpix P7000: review

We beschrijven hier onze eerste indruk, voordat we de camera uitgebreid konden testen. Inmiddels hebben we de Nikon Coolpix 7000 uitgebreid getest.

De Nikon P7000 is gericht op de gevorderde gebruiker. Die vindt het erg prettig om snel toegang te krijgen tot de belangrijkste belichtingsinstellingen. Vooral de draaiknop linksboven op de camera is handig. Je draait er aan, je drukt op het knopje in het midden en kiest met het draaiwiel aan de achterkant de juiste optie. Zo kun je voor de witbalans zelfs de kleurtemperatuur in Kelvin instellen. Ook de knop aan de rechterkant voor lichtere of donkerder foto's werkt snel.

Verder beschikt de camera over erg veel mogelijkheden om persoonlijke instellingen op te slaan. Het opslaan van je eigen instellingen onder U1, U2 of U3 is redelijk makkelijk.

Het nadeel van al die knoppen is dat je er wel eens per ongeluk één indrukt. Vooral de belichtings/scherpstelvergrendeling (AE-L/AF-L) lijdt onder een grote rechterduim.

Handleiding onmisbaar

Bij de Nikon P7000 is een handleiding (op cd) van maar liefst 220 pagina's meegeleverd. De uitleg is onmisbaar bij het leren kennen van de camera.

Een beginner zal altijd in de automatische stand fotograferen en de knoppen verder met rust laten. Ook de scène-instellingen voor portretten en landschappen worden meestal gebruikt door startende fotografen.

Bij de Nikon P7000 zijn de scène-instellingen niet makkelijk te bereiken. Ze zitten vrij diep verstopt in het menu. Heb je eenmaal zo'n instelling gevonden, dan is de informatie over de functie te summier.

Je kunt de camera ook automatisch de juiste scène laten kiezen. De camera kan op dat moment uit maar 7 van de 17 scènes kiezen en kiest niet altijd de juiste. Zelf doen gaat beter.

De camera is niet altijd even snel. Vooral het wisselen tussen afspeelstand en opnamestand duurt lang.

Onscherp

Scherpstellen gaat niet altijd even goed met de Nikon P7000. Volgens de handleiding is de kortste scherpstelafstand in automaatstand 50 tot 80 cm. Soms lukt het om van dichterbij scherp te stellen, maar alleen met de hand of in de macrostand krijg je goede resultaten.

Handig is dat je panoramafoto's in 4 richtingen kan maken. Je moet ze wel zelf in de computer aan elkaar plakken, dat kan de camera niet zelf.

Tijdens een feestje bij weinig licht proberen we de party-stand van de camera. De foto's zijn verre van perfect, maar met de ruis valt het mee. Het effect van de grotere sensor is niet baanbrekend. Voor het vastleggen van de herinnering aan het feest, zijn de foto's en vooral de helderheid prima.

Een dag later maken we bij een matig zonnetje herfstfoto's in een bos met kunstobjecten. Dat gaat natuurlijk een stuk beter. Ook de macrofoto's van paddestoelen slagen zonder scherpstelproblemen.



































Conclusie

De Nikon P7000 is geen camera voor beginners. Hij is vooral in de markt gezet als concurrent van de Canon Powershot G11 en G12. In december zal onze test de verschillen aanwijzen. Het effect van de grotere sensor op foto's bij weinig licht is niet echt duidelijk. Ook het scherptediepte-effect is niet vergelijkbaar met een systeemcamera. De vele knoppen en ontelbare instelmogelijkheden zijn handig voor gevorderden.



Algemeen

Zeer veel instelmogelijkheden

Zoombereik 28-200mm=7,1x

Sensor met diagonaal van 10 mm en 10,1 megapixel

3 inch lcd-scherm

Optische beeldstabilisatie

HD-filmopname (720p) met ingebouwde stereomicrofoon

Aansluiting voor externe microfoon

Opname in onbewerkt raw formaat mogelijk

Optische zoeker

Externe flitser aan te sluiten

Pluspunten

Handige knoppen voor instellingen voor gevorderden

Fotokwaliteit lijkt - in afwachting van de test - ruim voldoende

Filmen mogelijk met stereogeluid, autofocus en optisch zoomen

Minpunten