Opvolger goede camera onbegrijpelijk duur

Nieuws|Een ouder model hoogwaardige camera kan aantrekkelijker zijn dan het allernieuwste uit de serie. Want niet altijd rechtvaardigen de nieuwe extra’s de hogere prijs van het allernieuwste model. De nieuwe Sony RX100-serie is daar een extreem voorbeeld van.

In 2012 kwam Sony met de Cyber-shot DSC-RX100: ‘spiegelreflexkwaliteit op zakformaat’, destijds voor €650. Omdat dit echt een nieuw soort camera was, zou je verwachten dat opvolgers wat goedkoper worden. Het tegenovergestelde gebeurde: elk jaar kwam er een duurdere opvolger, met nieuwe kenmerken:

2013: RX100 II, uitgebreid met wifi, draaibaar scherm, langere sluitertijd mogelijk, hogere gevoeligheid, meer scène-instellingen en een flitsschoen (een slede boven op de camera om een flitser in te bevestigen), voor €750;

2014: RX100 III, uitgebreid met handmatig opklapbare zoeker, een nog verder draaibaar scherm, kortere sluitertijd mogelijk, zonder flitsschoen, voor €850;

2015: RX100 IV, uitgebreid met een betere zoeker, een nieuw type sensor en filmen in ultra hd en in slow motion, voor €1150.

Ook bij cameraseries van andere merken zien we soms een vergelijkbare prijsontwikkeling, maar veel minder sterk.

Honderden euro’s aan extra’s

In het geval van de RX100-serie lijkt een prijsverhoging op zich gerechtvaardigd: ook het testoordeel is ieder jaar iets hoger geworden. Maar het is de vraag of dat steeds €100 waard is. Of zelfs €300, in het geval van de RX100 IV.

Dit soort camera’s blijft lang op de markt en de oudere versies worden in de loop der tijd natuurlijk goedkoper: de eerste RX100 is inmiddels voor zo’n €380 te koop.

Hoge kwaliteit op zakformaat

De RX100-serie heeft een veel hogere beeldkwaliteit doordat de beeldsensor (de gevoelige plaat) 4 keer zo groot is als die van een gewone compactcamera. De sensor van een doorsnee spiegelreflexcamera is overigens nog 3 keer groter. Een nadeel van compactcamera’s met een grote sensor is dat het zoombereik beperkt is.

We hebben Sony gevraagd om een reactie op deze prijsontwikkeling, maar hebben deze nog niet ontvangen.

Lees ook: