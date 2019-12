Panasonic Lumix DMC-TZ60 Beste uit de test

Nieuws|De Lumix DMC-TZ60 is de eerste travelzoom-camera in onze test met een elektronische zoeker en RAW-fotografie. Dit nieuwste vlaggenschip van Panasonic verrast met een hoog testresultaat en krijgt het predicaat Beste uit de test binnen deze categorie camera's.

De Panasonic Lumix DMC-TZ60 heeft een simpel menu en kleine, goed geplaatste knopjes. Bijzonder is dat deze compacte camera met 30x zoom óók een zoeker heeft. Bij andere travelzoom-camera's gebruik je altijd het scherm om het camerabeeld te zien. De lcd-zoeker is een waardevolle toevoeging, toont veel informatie en brildragers kunnen de sterkte aanpassen van -4 naar +4.

Vergelijk zelf Panasonic fotocamera's en kies de camera die het beste bij je past.

Fotograferen in RAW

Verder kun je fotograferen in het onbewerkte RAW-formaat als je je foto's zelf wilt 'ontwikkelen' tot jpeg-foto. Daarmee is de camera erg geavanceerd voor een travelzoom-camera. Hij is ook uitgerust met extra functionaliteiten, zoals een draaipanorama-functie, gps die de locaties vastlegt van je foto's, optische beeldstabilisatie en multifunctionele lensring.

Ook te koop als TZ61

De TZ60 is de opvolger van de TZ40 uit 2013. Ook die camera kreeg destijds het predicaat Beste uit de test, maar werd later ingehaald door andere camera's. Nu zijn er opnieuw hogere testresultaten gehaald. De TZ60 wordt in andere landen verkocht als de TZ61. Dat is exact dezelfde camera.

Meer testresultaten?

Naast de TZ60 is er nóg een travelzoom-camera die het predicaat Beste uit de test krijgt. En een andere camera is bijna net zo goed, maar €220 goedkoper. Dat is onze Beste koop. Wil je toegang tot al deze testinformatie? Maak dan nu 60 dagen gratis kennis.