Pentax WG-10 faalt op 10 meter diepte

De Pentax WG-10 is een afrader. Deze zogenoemde waterdichte en schokbestendige camera blijkt niet zo diep onder water te kunnen als Pentax claimt. Dat blijkt uit onze test, waarin we simuleren we dat de camera een kwartier lang op de door de fabrikant vermelde diepte verblijft.



Volgens Pentax kan de WG-10 2 uur lang de druk van 10 meter water weerstaan. Maar na een kwartier:

duurt het 10 minuten voor het eerste exemplaar weer tot leven is gewekt;

blijkt het scherm van het tweede exemplaar gebarsten en onbruikbaar.

Bij de 12 andere robuuste camera's in de test doorstond het eerste exemplaar alle testen. Zo waren er bijvoorbeeld geen problemen met de Pentax WG-3 GPS, die tot 14 meter diep kan.

De geteste robuuste camera's kosten 100 tot 350 euro. Ze hebben eerder dit jaar al onze reguliere cameratest doorlopen. De fotokwaliteit is vergelijkbaar met een gewone compactcamera, maar foto's bij weinig licht zijn wel minder goed. De toestellen die het predicaat Beste uit de test hebben, zijn te koop voor nog geen €300, de toestellen die Beste koop zijn voor nog geen €200.

De extra test voor de robuuste camera's geeft antwoord op de vraag of de camera nog goed werkt na:

een kwartier op de door de fabrikant vermelde diepte/waterdruk;

na 3 keer in het water vallen vanaf 1 meter hoogte;

na 3 keer vallen op stoeptegels, vanaf 1 meter hoogte?

