Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 2000D is een eenvoudige spiegelreflexcamera met standaard functies. Hij heeft een prettige ergonomisch gevormde grip met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. De grote knoppen zijn goed geplaatst en het menu is logisch opgebouwd. Helaas ziet dit toestel eruit als plastic en voelt hij ook zo. De camera maakt storende geluiden bij gebruik van de autofocus en de autofocus is ook erg traag in liveview modus. Dit model is Eye-Fi compatibel en geschikt voor de GP-E2 gps-module. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.