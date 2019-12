Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 4000D is een eenvoudige spiegelreflexcamera met standaard functies. Hij heeft een prettige ergonomisch gevormde grip met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. De grote knoppen zijn goed geplaatst en het menu is logisch opgebouwd. Helaas ziet dit toestel eruit als plastic en voelt hij ook zo. De camera maakt storende scherpstelgeluiden. Het scherm is niet zo goed en als je er tijdens het fotograferen op kijkt, gaat scherpstellen heel langzaam. Dit model is Eye-Fi-compatibel.