Canon EOS 6D II met EF 24-105 IS STM

De Canon EOS 6D II is een spiegelreflexcamera met veel functies. Helaas zal de geteste combinatie voor sommige gebruikers te zwaar zijn. De beeldsensor is net zo groot als een ouderwets kleinbeeldnegatief: fullframe. Het is mogelijk om een 'timelaps' te maken, een video in full HD of 4K waarbij foto's aan elkaar worden geplakt. Verder is hij geschikt voor Eye-fi-kaartjes.