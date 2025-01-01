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CanonEOS 7D II met Sigma C 18-300mm 1:3.5-6.3 DC Macro OS HSM

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  28,8 - 480 mm = 16,7x
  • Sensorgrootte effectief:  29 mm (22,4 x 15 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 7D Mark II is een spiegelreflexcamera met veel functies. De kunststof body en geteste lens zijn van goede kwaliteit. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip op de rubberen delen. Er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant en de knoppen zijn goed geplaatst en van een goed formaat. Het menu is logisch opgebouwd. Het extra schermpje aan de bovenzijde van de camera toont verschillende instellingen. Helaas werkt het joystickje niet echt lekker. Ook zullen sommige mensen dit model een beetje te zwaar vinden. Opvallend zijn de hoofdtelefoonuitgang voor filmers en het digitale kompas. Verder is dit toestel geschikt voor Eye-fi-kaartjes. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
28,8 - 480 mm = 16,7x
Sensorgrootte effectief
29 mm (22,4 x 15 mm)
Wifi