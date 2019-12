Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 7D Mark II is een spiegelreflexcamera met veel functies. De kunststof body en geteste lens zijn van goede kwaliteit. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip op de rubberen delen. Er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant en de knoppen zijn goed geplaatst en van een goed formaat. Het menu is logisch opgebouwd. Het extra schermpje aan de bovenzijde van de camera toont verschillende instellingen. Helaas werkt het joystickje niet echt lekker. Ook zullen sommige mensen dit model een beetje te zwaar vinden. Opvallend zijn de hoofdtelefoonuitgang voor filmers en het digitale kompas. Verder is dit toestel geschikt voor Eye-fi-kaartjes. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.