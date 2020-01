Canon EOS M200 met EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS M200 is een kleine systeemcamera met enkele geavanceerde functies. De lichtgewicht camera heeft een draaibaar selfie-aanraakscherm, voldoende ruimte voor de duim op de rug en een goede grip. Het menu is gemakkelijk te bedienen. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren.