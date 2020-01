Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS M6 II is een kleine hoogwaardige systeemcamera met geavanceerde functies. De camera heeft een 180 graden draaibaar aanraakscherm voor selfie-gebruik. De body ziet eruit en voelt aan als metaal, lens ziet eruit en voelt aan als hoogwaardige kunststof. De camera is prettig vast te houden goede grip en je navigeert gemakkelijk door het menu. De zoeker die los te koppelen is geeft je extra flexibiliteit. Helaas is het selfiescherm niet te gebruiken wanneer de zoeker op de camera bevestigd is. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.