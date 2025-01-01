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CanonEOS M6 II met EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM en EVF-DC2

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 72 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm (22.3 x 14.8 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS M6 II is een kleine hoogwaardige systeemcamera met geavanceerde functies. De camera heeft een 180 graden draaibaar aanraakscherm voor selfie-gebruik. De body ziet eruit en voelt aan als metaal, lens ziet eruit en voelt aan als hoogwaardige kunststof. De camera is prettig vast te houden goede grip en je navigeert gemakkelijk door het menu. De zoeker die los te koppelen is geeft je extra flexibiliteit. Helaas is het selfiescherm niet te gebruiken wanneer de zoeker op de camera bevestigd is. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 72 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
27 mm (22.3 x 14.8 mm)
Wifi