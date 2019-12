Canon EOS M6 met EF-M 18-150mm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS M6 is een kleine hoogwaardige systeemcamera met geavanceerde functies. Dit model heeft een body van hoge kwaliteit met draaibaar aanraakscherm. Door de rubberen inleg en het ergonomische design heb je goede grip en op de achterkant is voldoende ruimte voor je duim. Het menu en snelmenu zijn beide logisch opgebouwd en de knoppen zijn prettig geplaatst. Handig is de extra wifi-knop en de mogelijkheid om gps-data via je smartphone toe te voegen.