Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS R is een hoogwaardige spiegelloze fullframe systeemcamera met veel geavanceerde functies. De body en geteste lens zijn van goede kwaliteit. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip op de rubberen delen. Het draaibare scherm kan ook naar binnen gedraaid worden en gebruikt worden voor selfies. De knoppen zijn goed geplaatst en van een goed formaat. Het extra schermpje aan de bovenzijde van de camera toont verschillende instellingen. Helaas zit de grote aan-uit draaiknop op de plek waar normaal een draaiknop voor belichtingsinstellingen zit. De horizontale draaiknop waarmee je kunt navigeren werkt helaas niet heel intuïtief. Met de multifunctionele ring op de lens zijn slechts enkele belichtingsinstellingen mogelijk, die instelling pas je ook gemakkelijk per ongeluk aan bij het handmatig scherpstellen. De camera een grote fullframe beeldsensor. Een uitgang voor een koptelefoon en een aansluiting om hem aan een computer te koppelen.