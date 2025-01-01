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CanonEOS R6 met RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 105 mm = 4,4x
  • Sensorgrootte effectief:  42 mm (35.9 x 23.9 mm)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS R6 is een hoogwaardige fullframe systeemcamera met veel geavanceerde functies. De camera heeft een 'm-fn'-knop waarmee je een eenvoudig snelmenu krijgt dat zeer gebruiksvriendelijk is en de meest essentiële instellingen bevat. Grip is erg comfortabel wanneer je lang gaat fotograferen. Ook het menu op het kantelbare aanraakscherm werkt prettig. Helaas kan de handmatige focus alleen worden geactiveerd via het hoofdmenu. De camera heeft één multifunctionele ring op de lens. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 105 mm = 4,4x
Sensorgrootte effectief
42 mm (35.9 x 23.9 mm)
Wifi