Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS R6 is een hoogwaardige fullframe systeemcamera met veel geavanceerde functies. De camera heeft een 'm-fn'-knop waarmee je een eenvoudig snelmenu krijgt dat zeer gebruiksvriendelijk is en de meest essentiële instellingen bevat. Grip is erg comfortabel wanneer je lang gaat fotograferen. Ook het menu op het kantelbare aanraakscherm werkt prettig. Helaas kan de handmatige focus alleen worden geactiveerd via het hoofdmenu. De camera heeft één multifunctionele ring op de lens. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.