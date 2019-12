Canon EOS RP met RF 24-105mm f/4.0L IS USM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS RP is een hoogwaardige spiegelloze fullframe systeemcamera met veel geavanceerde functies. De body en geteste lens zijn van goede kwaliteit. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip. Het draaibare scherm kan ook naar binnen gedraaid worden en gebruikt worden voor selfies. Helaas is de lens wat te groot ten opzichte van de body. De camera een grote fullframe beeldsensor. Een uitgang voor een koptelefoon en met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.