Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Ixus 285 HS is een normale compactcamera met standaardfuncties. Dit zakformaatje heeft een mooi design en oogt en voelt als metaal. Hij heeft grote, goed geplaatste knoppen en is goed met één hand te bedienen. Helaas is het menu een beetje verwarrend. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken. Dit model is verkrijgbaar in 3 kleuren.