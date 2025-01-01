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CanonPowerShot G1 X III

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 72 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm (22.3 x 14.9 mm)

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Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G1 X Mark III is een compactcamera van hoge kwaliteit met verschillende nuttige functies. Dit aantrekkelijke ontwerp met heldere zoeker oogt en voelt aan als metaal. De rubberen inleg geeft stevige grip en er is achterop voldoende ruimte voor je duim. Navigeren in het menu gaat eenvoudig via het draaibare aanraakscherm. Er zitten niet alleen grote en goed geplaatste knoppen op, maar ook een handige multifunctionele ring om de lens en een extra draaiknop aan de voorkant. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken. En met Dual Pixel Autofocus moet je sneller scherp kunnen stellen.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 72 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
27 mm (22.3 x 14.9 mm)
Wifi