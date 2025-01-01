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CanonPowerShot G5 X

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 100 mm = 4,2x
  • Sensorgrootte effectief:  16 mm (1 inch)

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Film en Videokwaliteit
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Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G5 X is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies. Dit mooie ontwerp van hoge kwaliteit oogt en voelt als metaal, ook qua gewicht. Behalve een draaibaar scherm is er een fijne zoeker. Het aanraakscherm maakt menunavigatie eenvoudig. De stevige grip op de rubberen inzetstukken biedt achterop voldoende ruimte voor je duim. Knoppen zijn goed geplaatst en hebben een goed formaat. Handig is de multifunctionele ring om de lens. Het is fijn dat de stapjes van de instelring hoorbaar zijn, maar het geluid is wel wat hard. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 100 mm = 4,2x
Sensorgrootte effectief
16 mm (1 inch)
Wifi