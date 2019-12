Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G5 X II is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies en met zoeker. Deze camera heeft een mooi retro design en draaibaar scherm voor selfies. De knoppen zijn goed geplaatst en er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant. De rubberen grip geeft goede houvast. Het wieltje om de belichting aan te passen zit dicht bij je vinger waardoor je er makkelijk bij kan. Helaas is de multifunctionele ring op de lens vrij luid bij gebruik en draai je iets te gemakkelijk per ongeluk aan het belichtingswieltje. Om de zoeker te gebruiken moet je 2 handelingen doen, daardoor is hij niet direct te gebruiken. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken.