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CanonPowerShot G5 X II

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 120 mm = 5x
  • Sensorgrootte effectief:  16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G5 X II is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies en met zoeker. Deze camera heeft een mooi retro design en draaibaar scherm voor selfies. De knoppen zijn goed geplaatst en er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant. De rubberen grip geeft goede houvast. Het wieltje om de belichting aan te passen zit dicht bij je vinger waardoor je er makkelijk bij kan. Helaas is de multifunctionele ring op de lens vrij luid bij gebruik en draai je iets te gemakkelijk per ongeluk aan het belichtingswieltje. Om de zoeker te gebruiken moet je 2 handelingen doen, daardoor is hij niet direct te gebruiken. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 120 mm = 5x
Sensorgrootte effectief
16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))
Wifi