De Canon PowerShot G7 X Mark II is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies. Dit model heeft een mooi ontwerp van hoogwaardige kunststof en voelt toch lekker zwaar en solide. De multifunctionele ring om de lens is trapsgewijs of traploos in te stellen. De knoppen zijn goed geplaatst en het menu is logisch opgebouwd. De camera heeft een handig draaibaar aanraakscherm waarmee de camera prettig te bedienen is. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken.