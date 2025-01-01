icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

CanonPowerShot G7 X II

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 100 mm = 4,2x
  • Sensorgrootte effectief:  16 mm (1 inch)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G7 X Mark II is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies. Dit model heeft een mooi ontwerp van hoogwaardige kunststof en voelt toch lekker zwaar en solide. De multifunctionele ring om de lens is trapsgewijs of traploos in te stellen. De knoppen zijn goed geplaatst en het menu is logisch opgebouwd. De camera heeft een handig draaibaar aanraakscherm waarmee de camera prettig te bedienen is. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 100 mm = 4,2x
Sensorgrootte effectief
16 mm (1 inch)
Wifi