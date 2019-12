Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX420 IS is een zeer kleine lichtgewicht bridgecamera met basisfuncties en een groot zoombereik, ofwel een superzoomcamera. De camera is goed vast te houden en te bedienen met één hand, er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Helaas oogt en voelt de camera aan als plastic, het menu is een beetje verwarrend. Handig is de extra wifi-knop en de gps-data via je smartphone. Verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test kwam naar voren dat bij ISO6400 het beeldformaat verkleint tot 8 megapixel, bovendien was het zoombereik te groot om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.