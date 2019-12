Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX432 IS is een lichtgewicht bridgecamera met basisfuncties en een groot zoombereik, ofwel een superzoomcamera. De camera is goed vast te houden en te bedienen met één hand, er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Helaas ziet de camera eruit als plastic en voelt hij ook zo. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.