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CanonPowershot SX540 HS

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 1200 mm = 50x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2,3)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Powershot SX540 HS is een kleine bridgecamera met groot zoombereik, ofwel een superzoomcamera. Dit model heeft een ergonomische grip met achterop voldoende ruimte voor je duim. Hij is goed met één hand te bedienen. Hij heeft de handige ZoomFramingAssistfunctie: met een druk op de knop zoom je even uit voor tijdelijk beter overzicht. Ook kun je hiermee bijvoorbeeld een gezicht op constante grootte in beeld houden. Helaas oogt en voelt de camera aan als plastic, het menu is een beetje verwarrend. Dit model heeft de ZoomFramingAssistfunctie: met een druk op de knop zoom je even uit voor tijdelijk beter overzicht. Ook kun je hiermee bijvoorbeeld een gezicht op constante grootte in beeld houden. Handig is de extra wi-fi-knop en de gps-data die je via je smartphone kunt koppelen aan de foto's.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 1200 mm = 50x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2,3)
Wifi