Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm FinePix XP120 is een doorsnee outdoorcamera met standaardfuncties. Deze schokbestendige en waterdichte camera op zakformaat heeft een mooi design en is gemaakt van hoge kwaliteit kunststof. Er is voldoende ruimte voor je duim achterop, de knoppen zijn goed geplaatst en het menu is makkelijk te bedienen. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is verkrijgbaar in 4 kleuren.