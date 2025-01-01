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FujifilmX-A10 met Fujinon XF 56mm F1.2 R APD

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  84 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.6 x 15.6 mm)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-A10 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro body van hoogwaardig kunststof oogt als metaal, ook de lens oogt en voelt als metaal. De knoppen zijn groot en goed geplaatst en er zijn drie knoppen voor snelle instellingen. Handig is het draaibare scherm en er is genoeg ruimte voor je duim achterop. Helaas is het menu een beetje verwarrend en is de camera een beetje te zwaar om te gebruiken met één hand. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
84 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.6 x 15.6 mm)
Wifi