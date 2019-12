Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-A10 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro body van hoogwaardig kunststof oogt als metaal, ook de lens oogt en voelt als metaal. De knoppen zijn groot en goed geplaatst en er zijn drie knoppen voor snelle instellingen. Handig is het draaibare scherm en er is genoeg ruimte voor je duim achterop. Helaas is het menu een beetje verwarrend en is de camera een beetje te zwaar om te gebruiken met één hand. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.