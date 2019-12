Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-H1 is een hoogwaardige systeemcamera met veel geavanceerde functies. De body en lens hebben een metalen 'look en feel'. Op de bovenkant van de camera zitten goed uitziende draaiknoppen die vergrendeld kunnen worden en een klein schermpje waar bepaalde info zelfs getoond wordt als de camera uit staat. Er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. De zoeker geeft goede en duidelijk informatie over lichtinstellingen. Het scherm is op allerlei manieren te kantelen. Helaas werkt de extragevoelige ontspanknop soms niet goed, hierdoor maak je soms foto’s op een ongewenst of onbedoeld moment. Daarnaast is het aanraakscherm slechts voor een aantal instellingen te gebruiken: het hoofdmenu kun je er niet mee bedienen. Opvallend aan deze weersbestendige combinatie is de hybride autofocus en de diafragmaring op de lens. Via je smartphone heb je de mogelijkheid om gps-data toe te voegen. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.