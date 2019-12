Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T3 is een hoogwaardige APS-C systeemcamera met geavanceerde functies voor foto en video. De body met retro-look is van goede kwaliteit en voelt aan als metaal. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip op de rubberen delen. De vele knoppen zijn goed geplaatst met duidelijke labels. Met de joystick is het mogelijk een focuspunt te kiezen. Daarnaast heeft hij een groot display in de zoeker en een uitklapbaar scherm. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om een draadontspanner van sommige andere merken te gebruiken. Gps-data kun je via je smartphone toevoegen en hij heeft een aansluiting voor een koptelefoon. NB: In onze test werden de testen met flitser gedaan zonder autofocus. Voor ISO-instellingen gebruikten we ‘Auto3’, met een maximale ISO van 3200