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FujifilmX-T3 met 18-55mm f/2.8-4.0

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  27 - 84 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.5 x 15.6 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T3 is een hoogwaardige APS-C systeemcamera met geavanceerde functies voor foto en video. De body met retro-look is van goede kwaliteit en voelt aan als metaal. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip op de rubberen delen. De vele knoppen zijn goed geplaatst met duidelijke labels. Met de joystick is het mogelijk een focuspunt te kiezen. Daarnaast heeft hij een groot display in de zoeker en een uitklapbaar scherm. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om een draadontspanner van sommige andere merken te gebruiken. Gps-data kun je via je smartphone toevoegen en hij heeft een aansluiting voor een koptelefoon. NB: In onze test werden de testen met flitser gedaan zonder autofocus. Voor ISO-instellingen gebruikten we ‘Auto3’, met een maximale ISO van 3200

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
27 - 84 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.5 x 15.6 mm)
Wifi