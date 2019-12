Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T3 is een hoogwaardige APS-C systeemcamera met geavanceerde functies voor foto en video. De body is van hoge kwaliteit en voelt zwaar als een metalen camera. Het heeft een draaibaar aanraakscherm. Het menu is goed opgebouwd en heeft veel functies. De knoppen zijn goed geplaatst en er zit een L-FN-knop op de geteste lens. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om een draadontspanner van sommige andere merken te gebruiken. Gps-data kun je via je smartphone toevoegen en hij heeft een aansluiting voor een koptelefoon. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.