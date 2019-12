Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm XF10 is een compactcamera van hoge kwaliteit met grote sensor en verschillende nuttige functies. Dit model heeft een hoogwaardige body, die oogt en aanvoelt als metaal. Er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant. De lens is dun waardoor de camera gemakkelijk is mee te nemen, en op de lens zit een handige multifunctionele ring om de camera in te stellen. Opvallend zijn de hybride autofocus en de multifunctionele lens. Via je smartphone kun je gps-data aan de foto’s toevoegen. De camera is in 2 kleuren beschikbaar. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.