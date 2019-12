Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kodak Pixpro AZ527 is een doorsnee bridgecamera met eenvoudige camera-instellingen. De knoppen op de camera zijn van goed formaat en goed geplaatst. Er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant. Bedienen kan ook met één hand, en de camera kan heel ver inzoomen. Helaas ziet dit toestel eruit als plastic en voelt hij ook zo. De JPEG-fotobestanden worden niet standaard in de beste kwaliteit opgeslagen. Dat moet je zelf instellen in het verwarrende menu. Dit model is Eye-Fi-compatibel. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.