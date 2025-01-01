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KodakPixpro AZ527

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 1248 mm = 52x
  • Sensorgrootte effectief:  9 mm (1/2.3 inch)

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Kodak Pixpro AZ527 is een doorsnee bridgecamera met eenvoudige camera-instellingen. De knoppen op de camera zijn van goed formaat en goed geplaatst. Er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant. Bedienen kan ook met één hand, en de camera kan heel ver inzoomen. Helaas ziet dit toestel eruit als plastic en voelt hij ook zo. De JPEG-fotobestanden worden niet standaard in de beste kwaliteit opgeslagen. Dat moet je zelf instellen in het verwarrende menu. Dit model is Eye-Fi-compatibel. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 1248 mm = 52x
Sensorgrootte effectief
9 mm (1/2.3 inch)
Wifi