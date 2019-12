Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kodak Pixpro AZ652 is een heel eenvoudige bridgecamera met veel functies, hoewel ze niet per se goed werken. Deze camera heeft een goede grip, prettige knoppen en een draaibaar scherm. Er is genoeg ruimte voor de duim aan de achterkant en een stevige grip om de camera met één hand vast te houden. Helaas oogt en voelt de camera aan als plastic en is het menu verwarrend. De zoomring op de lens reageert matig, er is geen knop om de flitser aan te zetten en in de zoeker zie je soms een vervelend regenboogeffect. Dit model is Eye-Fi-compatibel. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.