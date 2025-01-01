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KodakPixpro AZ652

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 1560 mm = 65x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Kodak Pixpro AZ652 is een heel eenvoudige bridgecamera met veel functies, hoewel ze niet per se goed werken. Deze camera heeft een goede grip, prettige knoppen en een draaibaar scherm. Er is genoeg ruimte voor de duim aan de achterkant en een stevige grip om de camera met één hand vast te houden. Helaas oogt en voelt de camera aan als plastic en is het menu verwarrend. De zoomring op de lens reageert matig, er is geen knop om de flitser aan te zetten en in de zoeker zie je soms een vervelend regenboogeffect. Dit model is Eye-Fi-compatibel. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 1560 mm = 65x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi