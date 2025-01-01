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LightL16

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  -
  • Optisch zoombereik:  28 - 150 mm = 5,4x
  • Sensorgrootte effectief:  Niet opgegeven)

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Light L16 is een prijzige camera met veel interessante experimentele technieken die helaas nog niet goed genoeg werken voor veel consumenten. De camera kan worden beveiligd met een wachtwoord of patroon. Hij heeft een prettig groot scherm met een Android interface. Zeer opvallend zijn de 16 individuele lenzen met 16 individuele 13MP-sensoren, de 4K videofunctie was tijdens onze test nog niet beschikbaar. NB: In onze test bleek dat in de EFIX data niet het juiste brandpuntsafstand was opgenomen. De afbeeldingen hebben ook verschillende groottes bij verschillende brandpuntsafstanden.

Samenvatting

Soort
-
Optisch zoombereik
28 - 150 mm = 5,4x
Sensorgrootte effectief
Niet opgegeven)
Wifi