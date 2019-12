Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix A10 is een eenvoudige compactcamera met 2 penlitebatterijen, weinig functies en niets speciaals, zoals te verwachten in deze prijsklasse. Dit zakformaatje oogt als metaal, de knoppen zijn goed geplaatst en van goed formaat en aan de achterzijde is er voldoende ruimte voor je duim. Helaas voelt de camera aan als plastic en is er slechts een simpel menu met enkele functies. Dit model is verkrijgbaar in 4 kleuren.