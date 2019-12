Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix A100 is een eenvoudige compactcamera zonder speciale functies, zoals te verwachten in deze prijsklasse. Dit zakformaatje ziet eruit als een metalen camera en heeft een eenvoudig menu. Op de achterkant is voldoende ruimte voor de duim. De knoppen zijn goed geplaatst en hebben een goed formaat. Helaas voelt de camera aan als plastic. Dit model is verkrijgbaar in 5 kleuren. NB: In onze test kwam naar voren dat bij ISO3200 het beeldformaat verkleint tot 4 megapixel.