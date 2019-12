Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix A1000 is een compactcamera met groot zoombereik en vele functies: een echte travelzoomcamera. Het display is horizontaal te kantelen en kan gebruikt worden voor selfies. Het design is elegant en de camera heeft een metalen look. De bediening is prettig met voldoende ruimte voor de duim en goede grip. Helaas voelt de camera aan als plastic en is er een regenboogeffect zichtbaar in de zoeker. De zoeker is ook een beetje klein. Opvallend zijn de tweede zoomschakelaar en de terugkeerzoomknop op de lens. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Hij is in 2 kleuren verkrijgbaar.