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NikonCoolpix A1000

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 840 mm = 35x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix A1000 is een compactcamera met groot zoombereik en vele functies: een echte travelzoomcamera. Het display is horizontaal te kantelen en kan gebruikt worden voor selfies. Het design is elegant en de camera heeft een metalen look. De bediening is prettig met voldoende ruimte voor de duim en goede grip. Helaas voelt de camera aan als plastic en is er een regenboogeffect zichtbaar in de zoeker. De zoeker is ook een beetje klein. Opvallend zijn de tweede zoomschakelaar en de terugkeerzoomknop op de lens. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Hij is in 2 kleuren verkrijgbaar.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 840 mm = 35x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi