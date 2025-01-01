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NikonCoolpix B600

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 1440 mm = 60x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix B600 is een eenvoudige bridgecamera met een zeer groot zoombereik, ofwel een superzoomcamera. Hij heeft een knop waarmee je even kort kan uitzoomen om je onderwerp goed in beeld te houden. Het menu is eenvoudig en de knoppen op het toestel zijn goed geplaatst. Helaas ziet de camera eruit als plastic en voelt hij ook zo. Opvallend zijn de tweede zoomschakelaar en de terugkeerzoomknop op de lens. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Hij is in 2 kleuren verkrijgbaar. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 1440 mm = 60x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi

Prijzen