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NikonCoolpix B700

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 1440 mm = 60x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2,3)

Testresultaat

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Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix B700 is een eenvoudige bridgecamera met een zeer groot zoombereik, ofwel een superzoomcamera. De camera heeft een draaibaar scherm. Handig is de terugkeerzoomknop, waarmee je tijdelijk uitzoomt om je onderwerp weer goed in beeld te zetten. Het menu is simpel en heeft veel functies. De grote handgreep heeft een goede rubberen inleg. De camera is dan ook comfortabel met één hand vast te houden, met op de achterkant voldoende ruimte voor je duim. Ook zijn de knoppen goed geplaatst en van een goed formaat. Helaas ziet de camera eruit als plastic, daarnaast zie soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker en is de zoeker te klein.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 1440 mm = 60x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2,3)
Wifi