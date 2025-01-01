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NikonCoolpix P950

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 2000 mm = 83x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

Testresultaat

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Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix P950 is een bridgecamera met groot zoombereik en veel functies. De camera heeft een handige knop aan de zijkant van de lens om zeer precies scherp te stellen. Hij heeft een draaibaar selfiescherm en zeer veel zoom op relatief lichtgewicht body. Knoppen zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant van de camera. Daardoor kan je ook fotograferen met één hand. Sommige knoppen hebben een dubbele functie. Dat maakt het helaas lastig om bepaalde acties tegelijk uit te voeren. Opvallend is de tweede zoomschakelaar op lens, bedieningsring op de lens (belichtingscorrectie, handmatige scherpstelling) en de mogelijkheid om gps-gegevens via je smartphone toe te voegen. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 2000 mm = 83x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi