Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix W100 is een zeer eenvoudige outdoorcamera zonder speciale functies. De videoknop links bovenop de camera heeft een goed formaat. De camera is schokbestendig, waterdicht en goed met één hand vast te houden. Helaas ziet de camera eruit als een goedkope plastic speelgoedcamera en voelt hij ook zo. het menu heeft slechts enkele functies. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Hij heeft een speciaal menu voor kinderen en is verkrijgbaar in 5 kleuren.