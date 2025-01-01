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NikonCoolpix W150

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Onderwatercamera
  • Optisch zoombereik:  30 - 90 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  6 mm (1/3,1)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix W150 is een gemakkelijk te gebruiken camera die ook voor kinderen geschikt is. De camera heeft een duidelijke videoknop en een prettig eenvoudig menu met symbolen voor kinderen. Hij is schrok- en waterbestendig en goed vast te houden met één hand. Helaas heeft de camera snel last van lichtreflecties en voelt de camera goedkoop aan. Het menu heeft slechts beperkte opties. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Hij heeft een speciaal menu voor kinderen en is verkrijgbaar in 5 kleuren.

Samenvatting

Soort
Onderwatercamera
Optisch zoombereik
30 - 90 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
6 mm (1/3,1)
Wifi