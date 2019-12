Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D3400 is een kleine lichtgewicht spiegelreflexcamera met eenvoudige instellingen. De kunststof body van deze camera is van hoge kwaliteit. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip en de knoppen zijn goed geplaatst en van goed formaat. Er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. Het menu is eenvoudig en werkt prettig. Hij beschikt over SnapBridge, Eye-fi en een modus voor begeleiding bij het maken van foto's. Beschikbaar in 2 kleuren. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.