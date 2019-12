Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D3500 is een kleine spiegelreflexcamera met eenvoudige instellingen, hier getest met een flinke lens. De kunststof body van deze camera is van hoge kwaliteit. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip en de knoppen zijn goed geplaatst en van goed formaat. Er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. Het menu is eenvoudig en werkt prettig en er is een modus waarbij je als gebruiker instructies bij het maken van foto’s krijgt. Helaas zijn de ISO-instelling en automatische ISO-instellingen gescheiden. Het infoscherm kan zowel de automatische als de handmatige instellingen laten zien. Dat kan voor verwarring zorgen. Hij heeft een speciale 'Guide mode' die je instructies geeft voor het fotograferen van bepaalde situaties.