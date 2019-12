Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D500 is een zeer goede spiegelreflexcamera met geavanceerde functies. Dit model heeft een mooi ontwerp van hoogwaardige kunststof en voelt toch lekker zwaar en solide. Je hebt goede grip op de rubberen inleg op de achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst en het menu is logisch opgebouwd. De camera heeft een handig draaibaar aanraakscherm. Het oogcorrectiewieltje is gemakkelijk in te stellen. Het scherm op de bovenkant toont verschillende handige instellingen. Helaas zal de geteste combinatie voor sommige gebruikers te zwaar zijn. Met een optionele gps-unit kan je gps-data aan je bestanden toevoegen. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.