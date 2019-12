Nikon D5600 met AF-P DX NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D5600 is een goede spiegelreflexcamera met geavanceerde functies. Dit model heeft een hoogwaardige look en feel. De stevige ergonomische grip biedt achterop genoeg ruimte voor de duim. De vele knoppen hebben een goed formaat en zijn goed geplaatst. Het draaibare aanraakscherm toont het goed opgebouwde menu. Dit model is Eye-Fi-compatibel. Een gps-module is los verkrijgbaar.