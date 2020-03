Nikon D780 met AF-S Nikkor 24-120mm f/4.0 ED VR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D780 is een zeer goede DSLR-camera met veel hoogwaardige functies. De camera voelt en oogt stevig. Het scherm is kantelbaar en de camera heeft veel knoppen om snel je instellingen aan te passen. De camera is helaas te zwaar om met één hand te gebruiken. Standaard is het niet mogelijk om met de draaiknoppen het menu te bedienen, dat moet je eerst aanpassen in de instellingen, Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.