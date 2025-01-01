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NikonD850 met AF-S 85mm

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  85 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  43 mm (35,9 x 23,9 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
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Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D850 is een zeer goede spiegelreflexcamera met geavanceerde functies. Hij heeft een zeer solide hoogwaardige look en feel. De stevige ergonomische grip biedt achterop genoeg ruimte voor de duim. Er zitten veel goed geplaatste knoppen op met een goede grootte. Het draaibare scherm toont het goed opgebouwde menu. Het scherm op de bovenkant toont verschillende instellingen. Helaas zal de geteste combinatie voor sommige gebruikers te zwaar zijn. De beeldsensor is net zo groot als een ouderwets kleinbeeldnegatief: fullframe. Voor filmers heeft dit toestel een hoofdtelefoonuitgang. Verder is hij geschikt voor Eye-fi-kaartjes. Een gps-unit is optioneel. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
85 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
43 mm (35,9 x 23,9 mm)
Wifi