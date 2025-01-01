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NikonP1000

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 3000 mm = 125x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon P1000 is een unieke superzoomcamera met zeer groot zoombereik en enkele geavanceerde functies. De body met retro-look is van goede kwaliteit en voelt aan als metaal. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip op de rubberen delen. De vele knoppen zijn goed geplaatst met duidelijke labels. Met de joystick is het mogelijk een focuspunt te kiezen. Daarnaast heeft hij een groot display in de zoeker en een uitklapbaar scherm. Opvallend is de tweede zoomschakelaar op lens, bedieningsring op de lens (belichtingscorrectie, handmatige scherpstelling) en de mogelijkheid om gps-gegevens via je smartphone toe te voegen. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 3000 mm = 125x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi